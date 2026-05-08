In un intervento recente, uno storico ha sottolineato come il nostro paese abbia bisogno di essere raccontato e visto più da vicino. Ha paragonato questa esigenza alla necessità di un bambino di essere osservato, di trovare negli occhi degli altri uno specchio. La sua dichiarazione è arrivata a poche settimane dalla discussione pubblica su come rappresentare l’identità nazionale e il ruolo delle narrazioni nel rafforzare il senso di appartenenza.

Roma, 8 maggio 2026 – “Il nostro paese ha bisogno di essere raccontato, ha bisogno di essere visto. Come un bambino ha bisogno di essere visto, come ognuno di noi ha bisogno di essere visto, di specchiarsi negli occhi degli altri. Quindi la riflessione è semplicemente: cosa stiamo guardando? Questa è la nostra responsabilità”. E il film che interpreta guarda proprio lì. Un’Italia marginale, ma profondamente vera. Un’Italia di vite rimaste al bordo della strada. A cercare un bar, un’ultima birra, una disperata allegria. Le città di pianura è un road movie nel profondo Veneto, fra desolazioni minime, tempi sospesi, paesaggi orizzontali, terre di nessuno, ultime birre, uomini lasciati a piedi dalla crisi economica, pensieri sgualciti, disperati, improvvisamente profondi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Italia vera nelle Città di pianura, Sergio Romano: “C’è il bisogno di essere raccontati”

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