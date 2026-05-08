L’ironia di Fiorello su Rubio a Roma | In regalo alla Meloni perizoma di Stato

Durante una puntata della trasmissione televisiva, un noto presentatore ha commentato con toni ironici la visita di un esponente statunitense a Roma, che ha incluso incontri nel Vaticano e con il premier italiano. La battuta ha fatto riferimento a un presunto regalo simbolico, coinvolgendo anche una figura politica nazionale, e ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla visita ufficiale e sui commenti pubblici successivi.

(Adnkronos) – La visita a Roma del segretario di Stato Usa Marco Rubio finisce nel mirino di Fiorello, che nella puntata di oggi della 'Pennicanza' non ha fatto mancare il suo tocco ironico sull'argomento: “Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni. Pensate, ha visto le foto in lingerie e pensava fossero vere!. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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