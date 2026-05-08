L’Iran ha deciso di non rispondere immediatamente alla proposta di pace inviata dagli Stati Uniti, lasciando aperto un periodo di attesa. Nel frattempo, sono circolate voci su un possibile piano alternativo, denominato Piano B. Donald Trump aveva comunicato che, qualora la proposta fosse accettata, si avrebbe la fine dell’operazione Epic Fury, avviata il 28 febbraio. La situazione rimane in sospeso, con sviluppi ancora da definire.

L’Iran prende tempo. Donald Trump, com’è noto, ha consegnato una nuova proposta di pace a Teheran assicurando che, se accettata, chiuderà il conflitto aperto il 28 febbraio con l’operazione Epic Fury. Altrimenti, ha ammonito il presidente americano su Truth, i bombardamenti ripartiranno in forma più potente, “a un livello e con un’intensità molto maggiori rispetto a prima”. “L’Iran non ha ancora preso una decisione definitiva sulla proposta e non ha ancora fornito alcuna risposta agli Stati Uniti”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Il governo di Islamabad si aspetta che un accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente sia raggiunto “prima piuttosto che dopo”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Tahir Andrabi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Iran prende tempo sulla proposta Usa. E intanto spunta un piano B

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