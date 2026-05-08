L’intervista Niccolò Giannetti | A Prato ho segnato Spero di ripetermi

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, l’attaccante ha ricordato la sua esperienza a Prato, dove ha segnato in passato, esprimendo la speranza di ripetersi. Ha sottolineato che l’approccio alla partita è fondamentale, e ha confermato che la squadra si presenta motivata e determinata, considerando questa occasione come un’opportunità importante per il suo percorso.

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"A Prato ho già segnato e spero di ripetermi. L’importante è affrontare la partita nel modo giusto, siamo carichi e sappiamo che per noi è un’opportunità". A presentare così il derby di domenica, Niccolò Giannetti. "Giochiamo in uno stadio importante contro una squadra fortissima – dice l’attaccante a Gazzetta di Siena –: è la partita più bella che potevamo disputare, un bel banco di prova. Cosa temere? In campionato giocarono una prima mezz’ora impressionante: dovremo essere bravi a tenere botta per poi lanciarci in campo aperto. La gara potrebbe durare 120 minuti: non dovremo spaventarci, ma essere consapevoli che abbiamo tutte le capacità per vincere i play off e chiudere il cerchio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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