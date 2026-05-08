L’intelligenza artificiale non è solo un insieme di tecnologie | rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership Per questo le competenze digitali sono leve decisive per una reale equità Lo spiega Darya Majidi che ha ideato AIxGIRLS
L’intelligenza artificiale viene descritta come un nuovo paradigma di governance e leadership, secondo quanto affermato da una esperta che ha ideato un progetto dedicato alle ragazze e alle competenze digitali. L’esperta sottolinea come queste tecnologie non siano semplicemente strumenti, ma elementi che influenzano i modelli di gestione e decisione. Le competenze digitali vengono ritenute fondamentali per garantire un’uguaglianza reale nel contesto attuale.
«L ’ intelligenza artificiale non è solo un insieme di tecnologie: rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership. Per questo avvicinare le competenze digitali sono oggi leve decisive per una reale equità». Lo spiega Darya Majidi, CEO di Daxo Group, Presidente di UN Women Italy e Presidente Onoraria di Donne 4.0, che, con l’ambizione di colmare la lacuna (in Italia solo il 15,7% di chi intraprende percorsi ICT è femmina) ha ideato AIxGIRLS, giunto alla quinta edizione. La prima tesi di laurea discussa da un’intelligenza artificiale, a Cassino X Leggi anche › Intelligenza artificiale: l’Università diventa laboratorio del futuro...🔗 Leggi su Iodonna.it
L'intelligenza artificiale decide chi assume: ecco la competenza che ti salverà
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