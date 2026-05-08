L’intelligenza artificiale viene descritta come un nuovo paradigma di governance e leadership, secondo quanto affermato da una esperta che ha ideato un progetto dedicato alle ragazze e alle competenze digitali. L’esperta sottolinea come queste tecnologie non siano semplicemente strumenti, ma elementi che influenzano i modelli di gestione e decisione. Le competenze digitali vengono ritenute fondamentali per garantire un’uguaglianza reale nel contesto attuale.

«L ’ intelligenza artificiale non è solo un insieme di tecnologie: rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership. Per questo avvicinare le competenze digitali sono oggi leve decisive per una reale equità». Lo spiega Darya Majidi, CEO di Daxo Group, Presidente di UN Women Italy e Presidente Onoraria di Donne 4.0, che, con l’ambizione di colmare la lacuna (in Italia solo il 15,7% di chi intraprende percorsi ICT è femmina) ha ideato AIxGIRLS, giunto alla quinta edizione. La prima tesi di laurea discussa da un’intelligenza artificiale, a Cassino X Leggi anche › Intelligenza artificiale: l’Università diventa laboratorio del futuro...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «L’intelligenza artificiale non è solo un insieme di tecnologie: rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership. Per questo le competenze digitali sono leve decisive per una reale equità». Lo spiega Darya Majidi, che ha ideato AIxGIRLS

L'intelligenza artificiale decide chi assume: ecco la competenza che ti salverà

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