A Limena si svolgono i festeggiamenti dedicati ai Santi Felice e Fortunato, con musica dal vivo, giostre e una vasta scelta di piatti tipici. Le serate sono animate da band e artisti locali, mentre nell'area dedicata ai giovani vengono allestiti spazi di intrattenimento e giochi. Durante le giornate, i visitatori possono gustare specialità tradizionali e partecipare alle attività proposte nel centro del paese.

? Domande chiave Cosa troverai tra le giostre e i piatti tipici di Limena?. Chi animerà le serate musicali e l'area dedicata ai giovani?. Come si conciliano la devozione religiosa e il divertimento della sagra?. Quale specialità gastronomica locale attenderà gli appassionati agli stand?.? In Breve Programma dal 8 al 17 maggio con musica di Bucolico, The Clover Band e Sounds Good.. Attività per giovani includono gara di calcio balilla dedicata a Matteo Mason e area dedicata.. Mostra del libro al patronato e pesca di beneficenza arricchiscono l'offerta culturale e sociale.. Chiusura il 17 maggio con concerto di John E Molesti e fuochi alle 23:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Limena: musica, giostre e piatti tipici per i Santi Felice e Fortunato

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