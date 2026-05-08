In Liguria si preparano diversi eventi che attirano visitatori da tutta Italia e oltre. Tra la tradizionale Sagra del Pesce e le celebrazioni degli Alpini, si aggiunge un concerto misterioso previsto per questo fine settimana. La regione si attrezza per gestire l’afflusso di migliaia di persone, cercando di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Nel frattempo, si continua a promuovere il cinema internazionale che anima diverse località costiere.

? Punti chiave Dove si svolgerà il concerto segreto previsto per questo weekend?. Come gestirà la Liguria l'afflusso di migliaia di visitatori contemporaneamente?. Quale nave storica partirà dal Porto Antico verso il Nordamerica?. Chi salirà sul palco del Politeama genovese venerdì sera?.? In Breve Partenza nave Amerigo Vespucci da Calata Gadda verso il Nordamerica. Concerto Giovanni Allevi e Massimo Ranieri al Politeama di Genova. Manifestazione Milano-Portofino con auto d'epoca verso la Piazzetta di Portofino. Exhibricks ad Arenzano con esposizioni di mattoncini per bambini. Tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026, la Liguria si prepara a un afflusso massiccio di visitatori con la 74^ edizione della Sagra del Pesce a Camogli, l’Adunata Nazionale degli Alpini a Genova e il Riviera International Film Festival a Sestri Levante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria in festa: tra Sagra del Pesce, Alpini e cinema internazionale

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