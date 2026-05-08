Lido Pola identificato un attivista prima della battle rap | Clima da zona rossa

Un attivista del Lido Pola è stato identificato dalla polizia mercoledì sera, intorno alle 22, poco prima dell'inizio di "Ammostr", battle di rap che dallo scorso ottobre si svolge ogni settimana nello spazio di Coroglio. A denunciarlo sono gli stessi attivisti del Lido Pola con un post.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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