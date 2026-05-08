Li hanno rubati ecco chi è stato Furto nella Casa del GF Vip poi la confessione

Nella notte tra giovedì e venerdì, si è verificato un furto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’accaduto, uno dei partecipanti ha fornito una confessione riguardo ai responsabili del gesto. La 15^ puntata del reality, prevista per venerdì sera su Canale 5, si avvicina e si preannuncia ricca di momenti intensi, con confronti e tensioni tra i concorrenti.

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L’attesa per la 15^ puntata del Grande Fratello Vip è ormai altissima. Venerdì 8 maggio il reality tornerà in prima serata su Canale 5 con una diretta che promette nuove tensioni, confronti accesi e qualche inevitabile resa dei conti. La Casa è entrata nella fase più delicata del gioco e ogni parola, ogni gesto, ogni clip rischia di pesare molto più del previsto. A guidare la serata ci sarà ancora Ilary Blasi, chiamata a tenere insieme una puntata che arriva dopo giorni movimentati. La finale del 19 maggio si avvicina e i concorrenti lo sanno bene: il clima è cambiato, le strategie si fanno più evidenti e anche le battute apparentemente leggere possono trasformarsi in materiale da prima serata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate “È morto…”. GF Vip, la confessione choc della concorrente: cala il gelo nella CasaNella Casa del Grande Fratello Vip 2026 una concorrente ha lasciato tutti in silenzio raccontando un dolore che non si “spiega” ma si attraversa. “È morto così”. GF Vip, la confessione choc della concorrente: cala il gelo nella CasaNella Casa del Grande Fratello Vip 2026 una concorrente ha lasciato tutti in silenzio raccontando un dolore che non si “spiega” ma si attraversa. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dov’è finito il chihuahua Pierino? Scomparsa denunciata in caserma; Riconoscete questi gioielli? I carabinieri mostrano il tesoro recuperato alla banda dei furti: Venite a riprenderli; Una battaglia dopo l'altra irraggiungibile: il film con Leonardo DiCaprio conquista anche l'Italia. Ecco quale premio prestigioso ha vinto; C’è un nuovo trailer di ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan. È il primo passo verso il rinvio a giudizio: «Ha colpito Chiara con crudeltà gettandola dalle scale» A casa del padre trovata una nota sospetta: «Si sono scordati di chiedergli dove fosse la mattina del delitto» - facebook.com facebook Lepore boccia il Piano casa del governo: “Insufficiente, non vendere l’edilizia pubblica” x.com