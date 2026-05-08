Un hotel situato a Fiumaretta, in provincia di La Spezia, potrebbe essere riconvertito in una residenza sanitaria assistenziale. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda la possibilità di trasformare la struttura alberghiera in un centro dedicato all’assistenza socio-sanitaria. Nessun’altra informazione sulla tempistica o sui dettagli specifici della procedura è stata comunicata finora.

Ameglia (La Spezia), 8 maggio 2026 – L’hotel River Park di Fiumaretta potrà essere trasformato in una Rsa. Il tribunale amministrativo della Liguria, con sentenza del 7 maggio, ha accolto il ricorso presentato nel 2024 dalla River Park Hotel srl (rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Barsotti e Sabrina Menichelli) contro il Comune di Ameglia (avvocato Matteo Borello) per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui, l’8 febbraio 2024, l’ente locale aveva rigettato l’istanza di svincolo dalla destinazione alberghiera dell’immobile. La causa di fronte al Tar aveva comportato, nel gennaio del 2025, un ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’hotel potrà essere trasformato in una Rsa

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