L' ex vigilessa rinuncia alla Cassazione | condanna definitiva di 23 anni e cinque mesi

Un ex vigilessa dovrà scontare una condanna definitiva di 23 anni e cinque mesi. La decisione è stata confermata in via definitiva e riguarda il suo periodo di detenzione nel carcere femminile di Venezia. La pena rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario che si è concluso con questa misura. La donna aveva già affrontato vari gradi di giudizio prima di rinunciare alla Cassazione.

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Ventitré anni e mezzo. E' questa la pena definitiva che Diletta Miatello dovrà scontare nel carcere femminile di Venezia. L'ex vigilessa di Asolo (Treviso) ha infatti rinunciato alla Cassazione. La condanna in Appello è diventata dunque definitiva. E' accusata dell'omicidio dei suoi genitori. In.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Violenza sessuale sulla ex, 4 anni e 6 mesi. La condanna è definitiva per il dj di ColicoIl dj e fondatore di Radio Station One, Mario Mascherona, 57 anni, residente a Colico, molto conosciuto in Valtellina e Valchiavenna, è stato... Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Hjorth: 10 anni e 11 mesiRoma, 10 aprile 2026 - Gabriele Natale Hjorth dovrà scontare 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, condanna definitiva, per l'omicidio del vicebrigadiere...