Leutum a Palermo | il re dei videogame firmerà le copie di Benvenuti a Black Mansion

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro da brividi, perfetto da divorare nel cuore della notte. Una storia firmata dal re dei videogame horror: Leandro Tummino è noto come Leutum, streamer e content creator italiano su Twitch e TikTok, conosciuto soprattutto per i suoi contenuti di gioco interattivi; originario del Ragusano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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