L’Estra ha il destino tra le mani Stasera terzo atto della sfida a Ruvo

Questa sera si disputa il terzo atto della sfida tra le due squadre in campo a Ruvo, con l’Estra che ha l’opportunità di decidere il proprio cammino. La partita si svolge alle ore 20 e rappresenta un momento decisivo nella serie, considerando che entrambe le squadre hanno già giocato due incontri in casa dell’avversaria. La squadra di casa si presenta con la possibilità di conquistare la vittoria davanti al proprio pubblico.

PISTOIA L’Estra è padrona del proprio destino. Si può anche metterla così ed in parte è anche vero: giocare due partite in casa di fronte al proprio pubblico (si parte questa sera con gara-tre alle 20.30, si replica domenica alle 18 con gara-quattro) è senza alcun dubbio un vantaggio, ma è altrettanto vero, come ha dimostrato proprio Pistoia andando ad espugnare il campo di Ruvo di Puglia, che non basta il fattore campo per vincere le partite. I biancorossi dovranno dimostrare di avere più fame degli avversari, più voglia di dare un senso alla stagione, di regalare dopo due anni di delusioni una gioia ai propri tifosi, di essere più squadra e di essere più forti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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