L’Espresso Idee per cambiare l’Italia | 280mila euro in credito pubblicitario alle startup

Oggi viene aperto ufficialmente il bando della seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l’Italia”, iniziativa promossa da un settimanale italiano dedicata a sostenere startup e imprese in fase iniziale. La campagna prevede un investimento di 280 mila euro in crediti pubblicitari destinati alle giovani imprese che partecipano. L’obiettivo è favorire la visibilità e la crescita delle realtà emergenti nel panorama imprenditoriale italiano.

Apre ufficialmente oggi il bando della seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l’Italia”, l’iniziativa de L’Espresso dedicata alla valorizzazione di startup e imprese in fase early stage. Sono 11.090 le startup innovative registrate in Italia (CribisCRIF, gennaio 2026), un ecosistema che nei primi cinque anni di vita segna una crescita occupazionale del 229%, oltre il doppio rispetto alle nuove imprese non innovative (+113% secondo ISTAT). Ed è in questa fase di avvio che L’Espresso mette a disposizione i propri canali editoriali, destinando 280 mila euro di credito pubblicitario a sette progetti vincitori. Le candidature sono aperte sul sito setteidee.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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