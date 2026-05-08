Leone XIV festeggia un anno di pontificato a Pompei e Napoli

Il Papa ha iniziato la giornata con un arrivo in elicottero nell’area meeting del Santuario di Pompei, dove ha svolto una visita pastorale. Nel pomeriggio, si è spostato a Napoli per celebrare il primo anniversario del suo pontificato. La visita ha coinvolto i fedeli e le autorità locali, e si è conclusa con un discorso rivolto ai presenti. L’evento ha attirato l’attenzione di molte persone in entrambe le città.

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Papa Leone è arrivato in elicottero nell’area meeting del Santuario di Pompei dove compie una visita pastorale che nel pomeriggio toccherà anche Napoli nel primo anniversario di pontificato. Leone XIV ha raggiunto a piedi la Sala Luisa Trapani dell’area meeting, dove incontra il “Tempio della Carità”, realtà che accoglie persone provenienti da situazioni di disagio. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, ha salutato uno ad uno malati e disabili. Nel suo primo discorso a Pompei evocando la figura del fondatore della città e del santuario, quel Bartolo Longo che lui stesso ha canonizzato il 19 ottobre scorso a piazza San Pietro, Leone...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Leone XIV festeggia un anno di pontificato a Pompei e Napoli Notizie correlate Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli nel giorno del primo anno di pontificato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone festeggia il suo anno di pontificato con la visita a Napoli e Pompei; Primo anno da Papa per Leone XIV, anniversario tra Pompei e Napoli: il programma; Il Papa alla LEV: leggere libri, antidoto alla chiusura mentale. Papa Leone festeggia il suo anno di pontificato con la visita a Napoli e PompeiIn occasione del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio, dopo la visita al Santuario mariano di Pompei, nel primo pomeriggio il Pontefice arriverà nel capoluogo campano ... rainews.it Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di PontificatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato ... tg24.sky.it Cosa ha detto Papa Leone a Pompei, il discorso: «Siete voi l'anima del Santuario» - facebook.com facebook #DanielaFumarola: «Nel primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine al Pontefice per il suo richiamo costante alla pace, al dialogo e alla giustizia sociale. La sua parola rappresenta un riferimento prezioso p x.com