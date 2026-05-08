A porte chiuse, durante l’assemblea degli azionisti di Leonardo, sono stati presentati diversi quesiti dai rappresentanti di Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo. Tra le questioni sollevate, si chiede maggiore trasparenza sulla gestione delle armi destinate a Israele. La discussione si concentra su aspetti legati alla produzione e alle decisioni aziendali riguardanti il settore della difesa.

Sono state espresse le criticità del programma sui caccia F-35, sulla partecipazione alla costruzione di armi nucleari e sui sistemi di armamento con intelligenza artificiale. Da capire il ruolo di Leonardo nella fornitura di armi a Israele. È stato fatto un appello al sostegno di un’azione legale contro i contratti con il suo governo. La campagna è condotta tra gli altri da A Buon Diritto, Acli, Arci, AssoPacePalestina. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 130 pagine a colori per i nostri 55 anni. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Leonardo: «Trasparenza su armi a Israele»

Notizie correlate

Esposto contro Leonardo per le «armi a Israele»È legittimo continuare a esportare armi verso un paese coinvolto in operazioni militari che hanno causato decine di migliaia di vittime civili e sono...

«Portiamo in tribunale il governo e Leonardo: basta armi a Israele»Giulia Torrini di Un Ponte Per ha citato davanti al tribunale civile di Roma lo Stato italiano e Leonardo Spa insieme ad A buon diritto, Arci, Acli,...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Leonardo, l’assemblea blindata e i nodi su Israele, armi nucleari e F-35; Riarmo, la Fondazione Finanza Etica incalza Leonardo sull’export verso Israele e sistemi nucleari.

Leonardo, l’assemblea blindata e i nodi su Israele, armi nucleari e F-35Fondazione Finanza Etica chiede conto a Leonardo Spa su export Israele, dividendi Mbda, sottomarini nucleari, F-35 e armi autonome ... valori.it

Riarmo, la Fondazione Finanza Etica incalza Leonardo sull’export verso Israele e sistemi nucleariIn vista dell’assemblea (a porte chiuse) degli azionisti di Leonardo SpA, che si terrà domani 7 maggio. Le criticità del programma F-35 secondo la Corte dei ... repubblica.it

Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto I carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni - facebook.com facebook

Omicidio di Leonardo Mocci, svolta nell’inchiesta: scattano gli arresti x.com