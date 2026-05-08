Dopo la recente assemblea degli azionisti di Leonardo, è stato confermato Lorenzo Mariani come nuovo presidente del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. A fianco di lui, sono stati riconfermati Gian Piero Cutillo e Lorenzo Mariani, nel ruolo di membri del consiglio. Soccodato ha commentato i cambiamenti alla guida del gruppo, mentre i mercati e gli analisti osservano con attenzione le decisioni prese dalla nuova governance.

Ora che l’assemblea degli azionisti di Leonardo ha rinnovato il consiglio di amministrazione e ha nominato ufficialmente Lorenzo Mariani alla guida del gruppo di piazza Monte Grappa per il triennio 2026-2028, i mercati e gli analisti guardano con attenzione alla nuova governance. Tra le nomine che hanno attirato maggiore interesse, quella di Gian Piero Cutillo a condirettore generale. Giovanni Soccodato, manager con lunga esperienza nel settore della Difesa e dell’aerospazio, ha dialogato con Airpress per offrire una lettura del nuovo assetto. Ingegnere, quali sono le sue prime impressioni sul nuovo cda di Leonardo? Nel complesso mi sembra un buon esito.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leonardo, Lorenzo Mariani e Gian Piero Cutillo visti da vicino. Parla Soccodato

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