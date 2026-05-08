Lentiggini sì ma soft | come portarle senza effetto finto
Negli ultimi anni, le lentiggini sono passate da semplice caratteristica della pelle a un vero e proprio elemento di stile. Sempre più persone scelgono di valorizzarle, anche ricorrendo a tecniche di trucco o a trattamenti estetici per ottenere un effetto più definito e simmetrico. Questa tendenza ha portato a un aumento di richieste di soluzioni che rendano le lentiggini più visibili, senza però apparire artificiose.
Le lentiggini negli ultimi anni sono diventate molto più che una peculiarità: un vero e proprio vezzo beauty, spesso replicato artificialmente, in modo simmetrico e definito. Ora la tendenza cambia direzione: le nuove faux freckle sono più morbide, irregolari e quasi trasparenti. Lentiggini effetto “cerbiatto”: il nuovo trend. Dopo anni di lentiggini disegnate in modo evidente, puntini scuri, perfetti, tutti uguali, il beauty trend punta su un effetto molto più naturale. Sui social le chiamano “ fawn freckle ”, ma il concetto è semplice: lentiggini leggere, pensate per imitare l’aspetto della pelle dopo qualche giorno di sole, non quello di un filtro Instagram.🔗 Leggi su Amica.it
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