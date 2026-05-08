Lentiggini sì ma soft | come portarle senza effetto finto

Negli ultimi anni, le lentiggini sono passate da semplice caratteristica della pelle a un vero e proprio elemento di stile. Sempre più persone scelgono di valorizzarle, anche ricorrendo a tecniche di trucco o a trattamenti estetici per ottenere un effetto più definito e simmetrico. Questa tendenza ha portato a un aumento di richieste di soluzioni che rendano le lentiggini più visibili, senza però apparire artificiose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le lentiggini negli ultimi anni sono diventate molto più che una peculiarità: un vero e proprio vezzo beauty, spesso replicato artificialmente, in modo simmetrico e definito. Ora la tendenza cambia direzione: le nuove faux freckle sono più morbide, irregolari e quasi trasparenti. Lentiggini effetto “cerbiatto”: il nuovo trend. Dopo anni di lentiggini disegnate in modo evidente, puntini scuri, perfetti, tutti uguali, il beauty trend punta su un effetto molto più naturale. Sui social le chiamano “ fawn freckle ”, ma il concetto è semplice: lentiggini leggere, pensate per imitare l’aspetto della pelle dopo qualche giorno di sole, non quello di un filtro Instagram.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lentiggini sì, ma soft: come portarle senza effetto finto Notizie correlate Leggi anche: Effetto gazzella senza tacchi? Sì può, grazie al giusto denim Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gamingL'atteso adattamento della celebre striscia a fumetti di 2000 AD realizzato dal regista di Moon con Unreal Engine 5 si svela nel primo teaser.