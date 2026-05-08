Lei è russa lui ucraino | fuggiti dalla guerra con tre figli autistici sono costretti a lasciare Pordenone

Una coppia di origini russe e ucraine, che ha lasciato la propria città in fuga dalla guerra con tre figli autistici, si sta trasferendo da Pordenone. Dopo l’ultimo bombardamento subito, hanno deciso di abbandonare la città, anche se in passato non avevano considerato di spostarsi in altre località o paesi. La loro scelta è legata alla necessità di trovare un ambiente più sicuro per la famiglia.

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“Non avremmo pensato di trasferirci in un'altra città o in altri Paesi, ma dopo l’ultimo bombardamento, non abbiamo più esitato”. Inizia così il racconto del 49enne Anatolii Kyrylov che insieme a Elizaveta Fokina, di 46 anni, ha trovato per quattro anni un luogo sicuro proprio a Pordenone.Il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Catanzaro: mamma si butta dalla finestra con tre figli. Due sono morti con lei. Bimba di 6 anni ricoverata in rianimazioneCATANZARO – Tragedia oggi 22 aprile 2026, a Catanzaro: una mamma di 46 anni si sarebbe gettata da una finestra del terzo piano con i tre figli. Donna si getta dalla finestra con tre figli, morta lei e due bimbiUna donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo...