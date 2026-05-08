A Legnano, nella giornata dell’8 maggio 2026, si sono verificati problemi di allagamento in via Matteotti a causa della prima forte pioggia stagionale. La strada si è allagata dopo i lavori di sistemazione che erano stati già effettuati, causando disagi alla circolazione. La zona, normalmente interessata da problemi di questo tipo, si è trovata nuovamente sotto acqua. La pioggia intensa ha portato a criticità lungo alcune arterie cittadine.

Legnano (Milano), 8 maggio 2026 – La prima bomba d’acqua stagionale è arrivata e con essa anche i primi problemi sulle strade cittadine ma a sorprendere è la zona interessata dagli allagamenti, vale a dire via Matteotti. Mercoledì la città è stata messa alla prova dal primo fenomeno temporalesco fuori scala della stagione e se tante zone che in passato erano andate in crisi non hanno avuto problemi, proprio in via Matteotti, dove sono stati appena ultimati i lavori di Gruppo Cap per il Progetto Spugna di Città Metropolitan a (risistemato tutto il fondo del parcheggio adiacente), qualcosa non ha funzionato, il sistema di raccolta acque rinnovato non ha retto e nel momento di picco la zona è andata sott’acqua.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, via Matteotti allagata: dopo i lavori ancora disagi

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