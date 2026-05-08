Legalità al Montessori-Da Vinci Doppio evento con gli studenti

Maggio si apre con due eventi dedicati agli studenti dell’Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme, focalizzati sul tema della legalità. La scuola ha organizzato incontri e attività che coinvolgono i giovani in discussioni e pratiche legate al rispetto delle norme e alla cittadinanza attiva. Questi appuntamenti si inseriscono nel percorso di educazione civica promosso dall’istituto durante il mese.

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Maggio si conferma un mese centrale per il percorso di educazione alla cittadinanza attiva portato avanti dall’ Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme. Lunedì prossimo, sono in programma due appuntamenti di rilievo che vedranno la partecipazione degli studenti: l’incontro mattutino con i volontari della Ong Sos Méditerranée, che parleranno delle loro esperienze in soccorso dei migranti, e l’ Aperitivo della Legalità nel pomeriggio. L’evento, aperto al pubblico al costo di 7 euro, si terrà alle 17.30 negli spazi della scuola, grazie alla collaborazione tra il Collettivo scolastico di Libera ‘Valeria Moratello’ e il supporto di Coop Reno che metterà a disposizione i prodotti alimentari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legalità al Montessori-Da Vinci. Doppio evento con gli studenti Notizie correlate Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto... Studenti in turno con gli agenti. Al via il progetto “On the road“: "Così educhiamo alla legalità"Sant’Angelo Lodigiano apripista nel territorio per il progetto “On the Road“, promosso dall’associazione bergamasca “Ragazzi On the Road“. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Legalità al Montessori-Da Vinci. Doppio evento con gli studenti; Demolito il centro sportivo ’La Maranelli’. Legalità al Montessori-Da Vinci. Doppio evento con gli studentiLunedì prossimo, sono in programma due appuntamenti di rilievo che vedranno la partecipazione degli studenti: l’incontro mattutino con i volontari della Ong Sos Méditerranée, che parleranno delle loro ... ilrestodelcarlino.it Lezione di legalità al cinema con l’autista del giudice FalconeUna mattinata al cinema contro tutte le mafie. Succederà domani, dalle 10.45 alle 13.20, nella grande sala del cinema Kursaal di Porretta Terme, quando i ragazzi dell’ istituto Montessori-Da Vinci ... ilrestodelcarlino.it Maria Montessori spende gli ultimi suoi anni di vita in Olanda, in una grande casa, con ampie finestre,un giardino e una scritta sulla sua porta: “Het Huis aan Zee”, la Casa sul Mare. Dalla sua stanza infatti vede le onde che si infrangono sulle lunghe spiaggie s - facebook.com facebook