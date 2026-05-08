L' effetto domino le foto rubate e le ricerche internet sul satanismo | il Sempio inedito ritratto dagli investigatori

Gli investigatori hanno ricostruito il profilo di Andrea Sempio, coinvolto in un caso che include l'uso di foto rubate e ricerche online sul satanismo. Secondo le testimonianze, Sempio visitava raramente l'abitazione dei Poggi e le sue attività sono state monitorate attraverso diverse verifiche. Le indagini hanno evidenziato un collegamento tra le sue ricerche digitali e le vicende legate agli episodi di cronaca in corso.

Andrea Sempio "frequentava raramente la casa dei Poggi e, tenendo fede alle molteplici dichiarazioni sul punto, risulta esser stato il solo della compagnia a frequentare con certezza, in quelle rare volte, la camera di Chiara per usare il suo pc", un aspetto questo "emerso dalle dichiarazioni di Marco Poggi e dello stesso indagato, oltre che dalla presenza sul pc di Chiara di un video che venne girato presso la scuola di Sempio". Lo si legge nell'informativa dei carabinieri da poco depositata nell'inchiesta bis su Garlasco. La ricostruzione degli investigatori del nucleo è la seguente: "La mattina del 13 agosto 2007 Sempio si è recato presso...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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«Ostile» con gli inquirenti che indagano su Andrea Sempio e alle prese con una «costante difesa d'ufficio» dell'amico d'infanzia, accusato di aver ucciso sua sorella Chiara. Marco Poggi non solo non è sfiorato da alcun dubbio sull'innocenza del compagno di - facebook.com facebook

Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com