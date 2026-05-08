A Lecce, nel centro cittadino, due giovani sono stati feriti da un gruppo di quattro quattordicenni. I ragazzi sono stati raggiunti con colpi di arma bianca e trasportati in ospedale. La polizia sta indagando sulle modalità con cui i minori sono riusciti a colpire senza essere notati e sul motivo che ha scatenato l’aggressione, legato a un equivoco tra i giovani coinvolti.

? Domande chiave Come hanno fatto i quattordicenni a colpire senza essere visti?. Quale banale equivoco ha scatenato la spedizione punitiva contro il ragazzo?. Chi sono i testimoni che temono ritorsioni dopo gli attacchi?. Dove si nasconde la banda che usa coltelli e tirapugni?.? In Breve Aggressioni avvenute tra inizio maggio e sabato scorso in zona piazza Libertini e Carducci.. Vittima ferita in via Cesare Battisti con frattura al naso e timpano perforato.. Squadra mobile analizza videosorveglianza tra teatro Apollo e vie limitrofe per identificare banda.. Paura di ritorsioni impedisce la denuncia di precedenti attacchi compiuti dal gruppo armato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, terrore nel centro: banda di quattordicenni ferisce due ragazzi

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