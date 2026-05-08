Sabato 9 maggio alle 20:45 si terrà la partita tra Lecce e Juventus, con l’arbitro Andrea Colombo di Como. La sfida si svolgerà allo stadio locale e si inserisce nel calendario delle competizioni di questa stagione. Tra i giocatori che hanno lasciato il segno in passato, si ricordano Adzic e Gila, anche se questa volta nessuna delle due figure sarà presente sul campo.

Lecce-Juventus, in programma sabato 9 maggio alle 20:45, sarà arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cecconi, con Tremolata nelle vesti di Quarto Uomo. Completano la squadra arbitrale Mariani e Mazzoleni, designati rispettivamente per VAR e AVAR. Numeri e bilancio di Colombo con Juventus e Lecce. Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha incrociato Colombo 12 volte: 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Sotto la sua direzione, inoltre, la Vecchia Signora ha una media realizzativa importante, con 18 reti segnate a fronte di 14 subite. Al contrario, il Lecce ha incontrato il fischietto lariano in 6 occasioni tra Serie A e Serie B, raccogliendo una sola vittoria nel primo precedente (0-1 al Pordenone nel 2022), due pareggi e tre sconfitte.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lecce-Juventus a Colombo: tra il ricordo di Adzic e l’ombra di Gila

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