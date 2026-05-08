Al momento, i Thunder sono in vantaggio 2-0 nella serie contro i Lakers, mostrando una prestazione convincente. La squadra di Oklahoma si sta distinguendo per un gioco compatto e organizzato, che sembra aver superato la semplice forza individuale. I Thunder si presentano come un sistema ben rodato, capace di mettere sotto pressione gli avversari e di controllare le partite con efficacia. LeBron James, a 41 anni, continua a impressionare, ma questa volta non basta.

“Thunder, fulmini e saette”: OKC avanti 2-0 sui Lakers. Questa non è più solo una squadra forte. È ormai un vero e proprio sistema. Oklahoma City ha creato in poco tempo una cultura. Come i San Antonio Spurs. Come lo erano gli Utah Jazz di Karl Malone e John Stockton. Da cosa si capisce? Dal fatto che i giocatori non di primo piano, quando chiamati in causa, rispondono “presente” e vengono messi nelle condizioni di dare il proprio contributo, talvolta anche decisivo. Dal fatto che Jalen Williams è fuori, entra AiJAy Mitchell e si integra alla perfezione nel quintetto, trova il palcoscenico per incidere, non fa rimpiangere l’All Star dei Thunder.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - LeBron è ancora irreale a 41 anni, ma i Thunder fanno paura | NBA Freestyle

Notizie correlate

Leggi anche: NBA Freestyle | Il caos dei Los Angeles Lakers: con Doncic e LeBron James in campo l’attacco sprofonda

NBA Freestyle | Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain: i Thunder avviati alla dinastiaShai Gilgeous-Alexander da record! Sapete chi era Wilt Chamberlain? Semplicemente una delle più irreali combinazioni di stazza, atletismo e talento...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

LeBron e Curry sono ancora qui, ai playoff di NbaE sono ancora qui. A trasformare il passato in presente e magari in futuro. LeBron James e Steph Curry hanno rivoluzionato la pallacanestro, ognuno a modo loro, ognuno con le sue caratteristiche. ilfoglio.it

Il vecchio, eppure nuovo, LeBron JamesNella notte italiana tra domenica e lunedì gli Houston Rockets hanno battuto 115 a 96 i Los Angeles Lakers al primo turno dei playoff di NBA, le fasi finali del campionato statunitense di basket. Da s ... ilpost.it