Una figura tecnica e sua figlia sono diventate virali online, raccogliendo 15 milioni di visualizzazioni. La loro presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando domande su come siano riusciti a ottenere un simile riscontro e sul motivo per cui una figura pubblica abbia deciso di affidarsi a loro per comunicazioni ufficiali. La viralità ha portato a numerosi approfondimenti e discussioni sui social media.

? Domande chiave Come ha fatto una figura tecnica a generare 15 milioni di view?. Perché Trump ha scelto proprio lei per la comunicazione ufficiale?. Cosa cambierà l'accesso ai creator indipendenti alle conferenze della Casa Bianca?. Come influenzerà questo modello la gestione delle istituzioni nel futuro?.? In Breve Post raggiunge 280 mila like su X e 443 mila su Instagram.. Oltre 23 mila professionisti digitali richiedono accreditamento alla Casa Bianca.. Leavitt era già candidata repubblicana nel New Hampshire nel 2022.. La portavoce è stata nominata da Trump il 20 gennaio 2025.. La nuova portavoce della Casa Bianca, Leavitt, ha registrato 15 milioni di visualizzazioni su X in meno di ventiquattro ore dopo aver mostrato la figlia Viviana, nata il 1° maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leavitt e la figlia travolgono il web: 15 milioni di view

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