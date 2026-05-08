Cosa: Il concerto Singing routes – Le vie dei canti, un viaggio musicale tra folk mediterraneo e jazz con Barbara Eramo, Gabriele Coen e Alessandro Gwis. Dove e Quando: Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Ennio Morricone dell’Università di Roma Tor Vergata (via Columbia 1). Perché: Per esplorare le profonde radici dell’identità culturale mediterranea attraverso l’incontro inedito tra le sonorità della tradizione ebraica e l’improvvisazione contemporanea. La stagione concertistica romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle contaminazioni sonore e della world music di altissimo livello.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le vie dei canti: jazz e folk a Tor Vergata

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