Si torna a parlare di riforme elettorali con il governo che punta a rafforzare il sistema, mentre Forza Italia si oppone, seguendo le indicazioni di Marina Berlusconi. La discussione riguarda le modalità di modifica delle regole di voto e rappresentanza politica, con le parti che manifestano posizioni diverse. La questione si inserisce nel dibattito politico più ampio sulla stabilità del sistema e sugli equilibri tra i vari partiti.

Leggo che Meloni vorrebbe blindarsi con una riforma del sistema elettorale, ma Forza Italia si oppone su indicazione di Marina Berlusconi. Sarà vero? Betta Consenti via email Gentile lettrice, non dispongo di fonti privilegiate, però la notizia sembra ormai acclarata. Meloni spinge per un sistema sbilanciato che darebbe alla coalizione vincente una maggioranza monstre. Direi che è un segno di debolezza: forse sente aria di batosta e vuole cambiare le regole, a suo favore ovviamente. La cosa pare non sia gradita a Marina B., leader de facto di Forza Italia. Come vede, la politica italiana si sta avvitando attorno a tre personaggi femminili: Meloni, Schlein e Marina B.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le tre Regine cieche (Abruzzo)

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