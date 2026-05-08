Le Serate a Lume di Stella E la Festa del Lambrusco

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio, le serate si accendono di luci soffuse e atmosfere conviviali grazie a eventi all'aperto che celebrano la natura e le tradizioni locali. Tra queste, le Serate a Lume di Stella e la Festa del Lambrusco attirano appassionati e visitatori, offrendo occasioni di incontro e scoperta di prodotti tipici. Le manifestazioni si svolgono in diversi luoghi, sfruttando le temperature miti e le giornate più lunghe del mese.

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Maggio è il mese ideale per tornare a vivere all’aria aperta: tra giornate più lunghe e temperature miti, il weekend si riempie di eventi tra natura, tradizioni e convivialità. Vediamone alcune. Nel Bresciano si guarda al cielo con le Serate a Lume di Stella a Cima Rest, in Valvestino (domani e domenica, prenotazione [email protected]): un’esperienza immersiva tra natura e astronomia, con osservazioni guidate del cielo stellato. Sempre domani, alla Riserva delle Torbiere del Sebino tornano le visite guidate di Primavera in Torbiera, con attività gratuite dedicate alla biodiversità e all’educazione ambientale (partecipazione gratuita). A Ome, invece, domani e domenica spazio ai sapori con un weekend dedicato al gin artigianale nel suggestivo Borgo del Maglio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

le serate a lume di stella e la festa del lambrusco
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