Le reazioni Medei | Sprecato occasioni importanti nelle ultime sfide

Dopo la vittoria per 3-1 in Gara 3, si è conclusa una serie in cui Perugia ha dimostrato la sua superiorità contro Civitanova, battendola in tutti e sei gli incontri stagionali. Le dichiarazioni di un dirigente hanno evidenziato come alcune occasioni importanti siano state sprecate nelle ultime partite, influenzando il risultato complessivo. La squadra ospite ha conquistato così la qualificazione alla fase successiva del campionato.

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Il 3-1 di Gara3 ha suggellato la superiorità di Perugia, del resto capace di sconfiggere Civitanova in tutti e sei i confronti stagionali. Tutto come previsto, perché la Sir è stata costruita per vincere, è profonda, esperta, ha un monte ingaggio pesante, insomma per gli umbri la finale era un obbligo. Per la giovane Lube invece sembrava più che un sogno, un’utopia dopo aver già spiazzato tutti un anno fa. Nelle dichiarazioni di dirigenti, allenatore e giocatori si mescolano orgoglio e un filo di rammarico. "C’è grande amarezza per il modo in cui abbiamo buttato via il secondo set – è il pensiero del vice presidente, Albino Massaccesi – la stessa cosa era capitata anche in Gara2 a Civitanova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le reazioni. Medei: "Sprecato occasioni importanti nelle ultime sfide» How to Build Passive Income From Scratch in 180 Days | Robert Kiyosaki Notizie correlate Cisterna-Civitanova 2-3: le reazioni di Diamantini e Medei dopo la battagliaIn una sfida dalle due facce, cisterna volley cede al tie-break contro cucine lube civitanova, trainata dai 34 punti di alex nikolov, MVP e top... Plasma sprecato, gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verificheANCONA – Sarà inviata - per quanto di competenza - alla Procura della Repubblica di Ancona, alla Procura regionale della Corte dei Conti delle...