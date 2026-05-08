Le proteste perché il Giappone resti pacifista

Da diversi mesi, in diverse città, si svolgono manifestazioni contro la decisione di revocare il divieto di esportare armi letali all'estero. Le proteste coinvolgono cittadini e gruppi pacifisti che chiedono di mantenere una politica di disarmo. Le persone si riuniscono per esprimere il loro disappunto e sostenere che il paese debba continuare a seguire una linea pacifista. Le manifestazioni si svolgono principalmente nelle aree centrali e pubbliche delle città.

Si tengono da mesi in varie città: contestano la fine del divieto di vendere armi letali all'estero e la proposta del governo di cambiare la Costituzione Da mesi in Giappone si tengono grandi proteste pacifiste. Sono iniziate contro la guerra in Medio Oriente, a fine febbraio, e nell’ultimo mese si sono allargate, contestando le politiche della prima ministra Sanae Takaichi che stanno allontanando il Giappone dall’approccio pacifista che manteneva da decenni. In Giappone le manifestazioni sono piuttosto rare. Quella di domenica scorsa nella capitale Tokyo è stata una delle più partecipate della storia recente: c’erano 50mila persone. Le manifestazioni hanno lo slogan «no alla guerra» e non si sono limitate alla capitale; ce ne sono state in altre città, come Osaka e Kyoto.🔗 Leggi su Ilpost.it

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