Il giorno prima dell'apertura della mostra alla Biennale di Venezia, si è svolto un breve corteo organizzato da alcuni manifestanti che hanno espresso il loro dissenso riguardo alla partecipazione di Israele. Durante la protesta, diversi partecipanti hanno sfilato con bandiere e cartelli, mentre le forze dell'ordine hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità hanno mantenuto il controllo della situazione nel centro della città.

Venerdì sera a Venezia ci sono state alcune proteste contro la presenza di Israele alla Biennale, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti al mondo, che sabato aprirà al pubblico. Nel tardo pomeriggio un piccolo corteo è partito da via Garibaldi, vicino ai Giardini della Biennale, con striscioni che chiedevano la liberazione della Palestina e accusavano Israele di genocidio. In prossimità del padiglione israeliano il corteo è stato fermato dalla polizia in assetto antisommossa e dopo poco si è disperso. Alcuni padiglioni – che in questi giorni sono aperti solo alla stampa e agli addetti ai lavori – sono stati chiusi temporaneamente dal personale, in segno di solidarietà alle proteste.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le proteste contro la partecipazione di Israele alla Biennale di Venezia

News - Russia alla Biennale di Venezia. Arte o propaganda 11/3/2026

Notizie correlate

L’Iran mette in dubbio la sua partecipazione alla Biennale di Venezia«Alla luce degli ultimi fatti la presenza dell’Iran nella questa edizione della Biennale di Venezia non è ancora confermata».

Biennale di Venezia 2026, lettera aperta di 70 artisti: “No a partecipazione di Israele, Usa e Russia per motivi di sicurezza”Un gruppo di artisti e curatori coinvolti nella mostra principale della Biennale Arte 2026 di Venezia ha dunque scelto di esporsi pubblicamente,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Biennale, si dimette la giuria per protesta a pochi giorni da apertura; Alla Biennale di Venezia si è manifestato anche contro il Padiglione Israele; Pussy Riot alla Biennale di Venezia: passamontagna fucsia e seno scoperto nell’irruzione al padiglione Russia tra fumogeni e proteste anti Putin; Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della Russia.

Le proteste contro la partecipazione di Israele alla Biennale di VeneziaIl giorno prima dell'apertura dell'esposizione d'arte c'è stato un piccolo corteo e alcuni padiglioni sono stati chiusi ... ilpost.it

Biennale di Venezia, le proteste in diretta: duemila al corteo pro Pal e padiglioni chiusi contro Israele. Scontro tra manifestanti e poliziaLa giornata dell'8 maggio: diversi spazi espositivi hanno chiuso per protesta. Osservatorio Israele: inaccettabile. Manifestazione in via Garibaldi: per la questura mille partecipanti. Salvini visita ... corrieredelveneto.corriere.it

Corriere della Sera. . Tensioni alla manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia. Il corteo pro Pal partito da via Garibaldi, vicino ai Giardini, tenta di forzare il cordone della polizia verso l’Arsenale, l'area espositiva che ospita il padiglion - facebook.com facebook

La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com