Le prime pagine di oggi

Oggi si sono svolti diversi eventi di rilievo: il papa ha incontrato il senatore Rubio, mentre le autorità hanno chiuso le indagini sulla posizione di Andrea Sempio. Nel frattempo, sono state avviate le prime verifiche su alcuni aspetti ancora da definire. Questi avvenimenti segnano l’inizio di una giornata caratterizzata da sviluppi importanti in ambito politico e giudiziario.

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L'incontro fra il papa e Rubio, la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, e le prime verifiche dell'Interpol sulla grazia a Minetti Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono due: l’incontro a Roma fra papa Leone XIV e il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio per cercare di ristabilire rapporti cordiali dopo gli attacchi al papa del presidente statunitense Trump, e la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, che secondo gli inquirenti sarebbe il solo responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La Stampa si occupa invece della trattativa fra Italia e Unione Europea sulla...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 28 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 29 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 maggio: la rassegna stampa; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi venerdì 8 maggio 2026. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 7 maggio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Le prime pagine di oggiGli spari all'evento con Trump a Washington, l'annullamento dell'incarico a Venezi alla Fenice di Venezia, e l'indagine sul designatore degli arbitri ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine in foto di alcuni giornali salernitani dell'8 maggio 2026 salernonotizie.it facebook "Prime pagine per #Garlasco, senza neanche l’ombra di una notizia, con il solito processo prima e fuori dal processo. Un monumento al Paese inchiodato ai suoi difetti e proiettato nel passato" @DavideGiac #NonStopNews x.com