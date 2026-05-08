Le pagelle Moore si sdoppia anche in regia

Durante la partita, la squadra ha visto scendere in campo un giocatore che si è occupato sia di segnare sia di orchestrare il gioco come regista. In 20 minuti, ha tentato cinque tiri da tre punti senza successo, ma ha anche distribuito cinque assist e catturato due rimbalzi. Ha iniziato titolare, impegnandosi nel creare occasioni per gli altri e mantenendo attenzione in difesa su un avversario specifico.

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Della Rosa 6 (in 20’ 05 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 5 assist). Parte in quintetto, smazza assist mettendo in ritmo i compagni, ma dandosi da fare anche in difesa sulle piste di Francis. Moore 7,5 (in 22’ 11 da due, 13 da tre, 35 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa). Cinque punti in 5’, poi esce per infortunio, ma per fortuna nulla di grave, e quando torna continua a dare una bella mano in attacco, in difesa e in regia. Sarto 7 (in 28’ 11 da due, 36 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist, una stoppata). Prestazione solida, senza fronzoli, ma sempre molto utile. Buone percentuali al tiro, ma non solo quelle. Anumba 8 (in 27’ 58 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 3 assist).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Moore si sdoppia anche in regia Notizie correlate Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, le pagelle: Locatelli 7, regia coi guanti. Retegui intrappolato, 5 Oscar 2026, le pagelle ai look del red carpet: Gwyneth Paltrow mostra il “lato B”, Demi Moore tutta piume (voto 9). Pedro Pascal “dimentica” la giacca: bocciatoIl red carpet della 98ª edizione degli Oscar ha archiviato definitivamente il minimalismo prudente degli ultimi anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una solida Fortitudo apre benissimo i play-off contro Avellino: le pagelle di gara 1; Il Met Gala 2026 è un capolavoro | tutti i look delle star sul tappeto rosso; Il Met Gala 2026 è un capolavoro | tutti i look delle star del tappeto rosso. Le pagelle. Moore si sdoppia anche in regiaSarto 7 (in 28’ 1/1 da due, 3/6 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist, una stoppata). Prestazione solida, senza fronzoli, ma sempre molto utile. Buone percentuali al tiro, ma non ... sport.quotidiano.net Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Estupinan torna umano, Leao si arrabbia pure. Gila è il fuoriclasseMotta 6,5 – L’intervento più difficile lo compie a gioco fermo, ma nulla cancella la prodezza su Nkunku. Poco prima si era fatto trovare pronto sul tiro dai 20 metri di Pulisic. Coraggioso e ... tuttomercatoweb.com Julianne Moore si racconta, tra ruoli, famiglia e gioielli emotivi «ancora più belli se donati da chi riconosce il tuo valore». L'intervista - facebook.com facebook