le origini fasciste del piccolo teatro

Le radici del Piccolo Teatro sono legate a un passato fascista, un aspetto che la storia del teatro italiano ha spesso preferito mettere da parte. La sua fondazione risale agli anni in cui il regime aveva un ruolo importante nella società, anche nel mondo dello spettacolo. Questa connessione tra il teatro e il periodo fascista ha suscitato dibattiti e riflessioni tra gli studiosi, che hanno analizzato le origini e le influenze del teatro nel contesto storico e politico dell’epoca.

C'è un paradosso che la storiografia teatrale italiana ha sempre preferito non guardare troppo in faccia. Il Piccolo Teatro di Milano, fondato il 14 maggio 1947 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler, è diventato nel corso dei decenni il simbolo per eccellenza del teatro civile, progressista, democratico. La casa della borghesia illuminata milanese, il luogo dove la cultura di sinistra ha costruito una parte consistente della propria identità pubblica. Eppure le radici di quel progetto affondano in un quindicinale fascista cremonese, Eccoci!, organo dei Gruppi Universitari Fascisti, e gli articoli che ne costituiscono la premessa intellettuale furono scritti da due giovani allineati, almeno formalmente, al regime.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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