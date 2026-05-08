Nella prima sessione di libere a Le Mans, il pilota italiano in sella alla Honda ha ottenuto il miglior tempo, precedendo il collega del team VR46 in sella alla Ducati. Marquez si è piazzato in nona posizione, mentre Bezzecchi ha concluso la prova in 14ª posizione. La sessione ha visto una buona performance da parte dei piloti italiani, con diverse posizioni di rilievo tra i primi.

C’è Luca Marini al comando della prima sessione di prove libere del GP di Francia della MotoGP, quinta prova del Motomondiale 2026. Il pilota della Honda ha realizzato il miglior tempo in 1'30"857 precedendo di 54 millesimi Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. A 0"208 c’è lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), a 0"252 il francese Johann Zarco (Honda). Quinto tempo per la prima Aprilia della classifica, quella di Raul Fernandez. Enea Bastianini ha il 12° tempo mentre sono un po’ attardati i big come il campione del mondo Marc Marquez e il capoclassifica del Mondiale Marco Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha il nono tempo, mentre il romagnolo dell’Aprilia è al momento 14° davanti al compagno di squadra Jorge Martin.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Mans, Marini graffia nelle libere, Di Giannantonio 2°. Marquez è 9°, Bezzecchi 14°

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