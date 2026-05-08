Le lacrime per Luca Lavelli morto a poche settimane dalla pensione | donati gli organi

Un uomo di circa settant'anni è deceduto dopo un incidente avvenuto mentre tornava a casa in sella alla sua Vespa. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del Basso Garda, dove stava rientrando da una gita tra le colline moreniche. Poco prima dello scontro, aveva quasi raggiunto la pensione. Dopo il decesso, sono stati effettuati i doni di organi. La tragedia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari.

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Lo schianto mentre rincasava in sella alla sua Vespa 50, dopo una gita tra le colline moreniche del Basso Garda. Il trasferimento al Civile di Brescia in elisoccorso e i disperati tentativi dei medici del reparto di terapia intensiva. Le speranze dei familiari e degli amici di Luca Lavelli si.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Morto Roberto Arditti: saranno donati gli organiLa commissione medica nominata dalla direzione dell'ospedale San Camillo Forlanini ha confermato lo stato di morte cerebrale di Roberto Arditti: è... Roberto Arditti è morto, la conferma dal San Camillo – saranno donati gli organiLa commissione medica nominata dalla direzione dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma ha confermato lo stato di morte cerebrale del giornalista...