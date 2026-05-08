Le due date di Annalisa a Messina tutte le modifiche alla viabilità

Il Comune di Messina ha annunciato modifiche alla viabilità in vista dei concerti di Annalisa al PalaRescifina, in località S. La prima data è prevista per il 10 aprile, mentre la seconda si svolgerà il giorno successivo. Per l’occasione, sono stati predisposti interventi temporanei sulla circolazione stradale e sulla sosta nei dintorni dell’impianto. Le variazioni si sono rese necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza.

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