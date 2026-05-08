Le ' cliniche mobili' contro il tumore al seno | a Forlimpopoli arriva ' Salute in comune'
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Forlimpopoli si tinge di rosa grazie alle cliniche mobili di “Salute in comune”. I servizi offerti gratuitamente a centinaia di donne, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite senologiche e gli esami diagnostici di secondo livello. Il progetto “Salute in comune” nasce in luglio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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