Le bandane di Ultimo vendute a 5 euro ma erano tarocche Concorrenza sleale fuori dallo stadio due venditori a processo

Il 17 giugno 2022, due venditori hanno allestito una bancarella fuori dallo stadio del Conero durante il concerto di Ultimo, offrendo 97 bandane con lo stesso logo e scritta “Ultimo Tour”. Le bandane, vendute a circa cinque euro, risultavano essere contraffatte. La vendita di prodotti falsi ha portato all’apertura di un procedimento legale contro i due venditori, accusati di concorrenza sleale.

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ANCONA – Stesso logo, stessa scritta “Ultimo Tour”, ma prezzo dimezzato. E soprattutto: tutto falso. Finisce in tribunale la serata del 17 giugno 2022 allo stadio del Conero, quando due venditori piazzarono la bancarella fuori dal concerto di Ultimo con 97 bandane contraffatte. Ora un 43enne di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sicolo confermato presidente regionale di Cia: "Puglia leader dell'agricoltura, ma occhio a costi e concorrenza sleale"L’analisi di Gennaro Sicolo, confermato presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: 4,4 miliardi il valore della produzione, 25% del... Tutelare le imprese sane da concorrenza sleale e infiltrazioni criminali: ne parlano Arma e ConfapiUn convegno è stato organizzato venerdì scorso, a Lecce, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Arma e Confapi, la Confederazione della piccola e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bandane fake di Ultimo: in due a processo per la vendita abusiva fuori dallo stadio Del Conero; Bandane false al concerto di Ultimo: il cantante tra le persone offese; Le bandane di Ultimo vendute a 5 euro ma erano tarocche. Concorrenza sleale fuori dallo stadio, due venditori a processo. Bandane fake di Ultimo: in due a processo per la vendita abusiva fuori dallo stadio Del ConeroANCONA Vendevano le bandane con il logo del cantante Ultimo. Ma senza i relativi permessi. Sono finiti a processo i due napoletani che erano stati denunciati dalla Guardia di Finanza dopo ... corriereadriatico.it Bandane false al concerto di Ultimo: il cantante tra le persone offeseAvrebbero venduto gadget falsi del tour del cantante Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, durante il concerto che si ... ilrestodelcarlino.it Ultimo incontro del progetto antimafia a Taino, ospite il pasticcere Santi Palazzolo facebook Il messaggio di Francesco Dolci all'avvocata la notte della visita al cimitero: «Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela» x.com