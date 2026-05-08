Le alleanze tra le coppie in gara si sono spezzate, e i concorrenti manifestano sempre più tensione e screzi. Tra imprevisti come banane, stanze della rabbia e situazioni complicate, l’ottava puntata di Pechino Express 2026 ha messo a dura prova i partecipanti. La competizione si svolge tra momenti di frustrazione e incontri con ambienti diversi, tra cui un Giappone da cartolina e scene insolite lungo il percorso.

T ra banane, stanze della rabbia, intestino di calamaro e un Giappone da cartolina, l’ottava puntata di Pechino Express 2026 ha messo a dura prova i concorrenti. Una tappa all’insegna della velocità e delle discussioni tra le Albiceleste e I Raccomandati. Per fortuna, è stata rallegrata dal nuovo inviato Guido Meda e le voci della Gialappa’s, che hanato le performance dei semifinalisti. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Niente Giappone per i Rapper: le pagelle dell’ottava tappa di “Pechino Express 2026” 627 chilometri, da Tokyo a Nara, hanno separato le coppie dall’agognata finale. La nona avventura è iniziata con l’ingresso rombante del nuovo inviato Meda, cronista del motomondiale e insano portatore della Bandiera Asciugona.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le alleanze sono finite: le coppie sentono oramai la tensione, screzi tra Albiceleste e Raccomandati

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