Le 5 gite più belle per uno splendido weekend di maggio fuoriporta

Con il secondo fine settimana di maggio arrivano il sole di sabato e la pioggia di domenica. Nonostante le condizioni meteo variabili, ci sono diverse escursioni e gite da fare nelle vicinanze di Milano. Sono disponibili alcune delle mete più apprezzate per trascorrere un weekend all'aperto, accompagnate anche da eventi locali, ideali per sfruttare al meglio i giorni di primavera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo weekend di maggio accompagnato dal ritorno del sole sabato e dalla pioggia domenica. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni di primavera. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano Leggi anche: Le 5 gite più belle per vivere un magico weekend del 25 aprile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano; Le 5 gite più belle per uno splendido weekend di maggio fuoriporta; Brusca virata del meteo: pioggia, temporali e temperature giù di 10 gradi. Le previsioni; Cento anni con Arnaldo Pomodoro e uno senza: a Milano apre la mostra dedicata all'artista visionario. Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da MilanoEsiste un luogo in provincia di Como capace di sorprendere anche gli escursionisti più esperti. In superficie appare come uno dei tanti paesaggi familiari della Lombardia: boschi di faggi e betulle, s ... milanotoday.it Le gite più belle da fare in Lombardia: dove andare?Per godere al meglio della primavera, la cosa ideale è sfruttare il week end per fare gite all'aria aperta: scoprite le più belle da fare in Lombardia. Ormai la primavera è arrivata e con lei il bel ... viaggiamo.it In questo periodo di gite fuori porta e pic-nic, il tema della protezione dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale. Molti iniziano a pensarci solo quando vedono il primo “ospite” indesiderato, ma la prevenzione va fatta ora. Ecco 3 consigli per proteggere il facebook