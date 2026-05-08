A Roma si prepara un fine settimana di grandi sfide tra Lazio e Inter, che si affrontano in poche giornate in due competizioni diverse. Domani si gioca in Serie A, mentre mercoledì è in programma la finale di Coppa Italia. Per entrambe le squadre, l’approccio alle due partite sarà diverso, considerando le rispettive esigenze e obiettivi. I titolari saranno probabilmente a riposo per la sfida di coppa, lasciando spazio a formazioni alternative.

Nella città eterna si gioca una doppia sfida in pochi giorni, con le stesse contendenti. Domani in campionato, mercoledì in finale di Coppa Italia, Lazio e Inter a fronteggiarsi con motivazioni ben diverse tra una partita e l’altra. L’incontro del sabato alle 18 è quasi ininfluente: i nerazzurri hanno appena vinto lo Scudetto, i capitolini potrebbero fare un pensierino al settimo posto dell’Atalanta (quattro le lunghezze da recuperare) ma sanno di poter centrare l’Europa vincendo il trofeo a metà della prossima settimana ed è su quell’evento che Sarri concentrerà le sue forze. Lazio-Inter è una sfida in cui si mescolano amicizia e dispiaceri reciproci, molti dei quali nel mese di maggio, quello delle sentenze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Inter, sfida fra carissimi nemici. Titolari a riposo per la Coppa Italia

La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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