Lazio Inter Calhanoglu lavora ancora a parte | possibile forfait in entrambe le sfide! Gli aggiornamenti

Calhanoglu continua ad allenarsi a parte e potrebbe non essere disponibile per le prossime partite, sia in campionato contro la Lazio che in finale di Coppa Italia. La sua condizione rimane sotto osservazione e al momento non ci sono certezze sulla sua presenza nelle due gare. La situazione viene monitorata dal settore medico della squadra, senza ulteriori dettagli al momento.

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di Paolo Moramarco Lazio Inter, Calhanoglu lavora ancora a parte: possibile il forfait per la doppia sfida con i biancocelesti in Serie A e finale di Coppa Italia. Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’ Inter, resta in forte dubbio per la finale di Coppa Italia contro la Lazi o, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche oggi il regista nerazzurro si è allenato a parte e la sua presenza nell’ultimo atto della competizione è tutt’altro che certa. Calhanoglu Inter, finale a rischio. La vicinanza dell’appuntamento complica i piani dello staff medico, che proverà comunque a recuperare Calhanoglu almeno per la panchina.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, Calhanoglu lavora ancora a parte: possibile forfait in entrambe le sfide! Gli aggiornamenti Notizie correlate Inter, Calhanoglu lavora a parte: fastidio al polpaccio per Pio Esposito in vista della LazioNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile?Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter verso la Lazio: per Calhanoglu allenamento a parte. VIDEO; Quando tornano gli infortunati dell'Inter: come stanno Calhanoglu, Pio Esposito e Luis Henrique e la situazione verso la Lazio; Inter, da Calhanoglu a Lautaro Martinez: le ultime verso Roma; Inter verso la Lazio: Luis Henrique in gruppo, Calhanoglu ancora a parte. Inter, da Calhanoglu a Lautaro Martinez: le ultime verso RomaLa certezza è rappresentata da Lautaro Martinez, pronto a dare il suo contributo sia in campionato che in Coppa Italia. Domani dovrebbe giocare un'ora o comunque un tempo mentre nella finale ... fantacalcio.it Inter, niente Lazio per Calhanoglu. Stramaccioni: È immensamente importanteLa grande differenza nei due impegni così ravvicinati è solo nella profondità della rosa: così l'ex allenatore. tuttomercatoweb.com Vigilia Lazio-Inter Coppa Italia: ecco gli orari degli allenamenti e delle conferenze x.com https://www.laziochannel.it/2026/05/lazio-inter-sarri-sotto-pressione-dele-bashiru-o-basic-divisione-tra-i-tifosi/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook