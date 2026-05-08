Il Lazio si colloca al nono posto nella classifica delle regioni italiane per tasso di fecondità, scendendo dal ottavo. Il report evidenzia che la regione ha un calo di nascite rispetto agli anni precedenti. Tra le cause analizzate, si segnala una riduzione dei consultori familiari, che può incidere sulla disponibilità di servizi e di supporto alle future madri. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla salute riproduttiva nella regione.

? Punti chiave Perché il Lazio scivola al 19° posto nel tasso di fecondità?. Come influisce la carenza di consultori sulla salute delle madri?. Quali servizi mancano per proteggere le donne dalla violenza regionale?. Perché la forte presenza politica femminile non garantisce servizi alle famiglie?.? In Breve Lazio al 19° posto demografico con punteggio 87,143 contro media nazionale 94,857.. Salute e violenza sotto la media con punteggi rispettivamente 98,361 e 105,139.. Rappresentanza politica femminile al 2° posto con punteggio 134,054.. Eleonora Mattia interroga la giunta Rocca sulla Legge regionale 72021.. Il Lazio scivola al nono posto nella classifica delle regioni più vicine alle madri, secondo i dati del report Le equilibriste di Save the children pubblicati questo venerdì 8 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, allarme maternità: il Lazio scivola al 9° posto nel report

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