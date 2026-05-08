L' avvocato di Andrea Sempio | L' audio sul sangue? Commentava un verbale di Stasi

Un’intercettazione del 12 maggio 2025 ha registrato un dialogo di Andrea Sempio all’interno della sua auto, in cui si fa riferimento a un verbale di Stasi e a un dettaglio sul sangue. Secondo l’avvocato di Sempio, le parole si riferiscono a un commento sul verbale di Stasi e a una situazione in cui il sangue era presente, ma Stasi avrebbe evitato le macchie. Le frasi sono state giudicate tra le più significative dagli inquirenti.

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"Quando sono andato via io il sangue c'era.Lui (Stasi) ha evitato le macchie". Queste alcune delle frasi ritenute tra le più significative dagli inquirenti nella nuova intercettazione di Andrea Sempio datata 12 maggio 2025, in cui il 38enne viene colto in un soliloquio all'interno della sua auto.🔗 Leggi su Today.it Garlasco, Taormina risponde ad Angela Taccia : Impossibile che Sempio non conoscesse Stasi Notizie correlate Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel... Sempio e il nuovo audio sul sangue in casa Poggi: «Quando sono andato io…». Le frasi su Stasi e la versione dei carabinieriUna seconda intercettazione ambientale sembra rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Garlasco, la legale di Sempio dopo l'interrogatorio: Intercettazioni? Commentava trasmissione tv, non ha visto video di Chiara; Garlasco, l’avvocato Lovati ad Andrea Sempio: Verrai assolto ma non andare in procura; Vita in diretta 2025/26 - Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - 01/05/2026 - Video. Garlasco, l’avvocato di Sempio Nelle intercettazioni si riferiva alle deposizioni di StasiL'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, è intervenuto a Tg4 - Diario del Giorno, condotto da Sabrina Scampini, su Retequattro. italpress.com Gli avvocati di Andrea Sempio: Le intercettazioni in auto? Commentava un podcastPer i legali del 38enne, l'unico nuovo indagato dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, si tratta solo di un soliloquio in cui ripeteva le ipotesi formulate contro di lui ... today.it Sky tg24. . La Procura di Pavia ritiene Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi nel 2014. Cosa ha in mano la Procura e cosa accadrà ora Sempio verrà rinviato a gi - facebook.com facebook 11 febbraio 2017, Andrea Sempio: " sembravano abbastanza dalla nostra parte [...] si vede che anche loro c'hanno voglia di finirla in fretta, infatti mi han chiesto le solite robe" x.com