Lavori al Castello si comincia | il primo lato interessato e cosa ne sarà di Capodanno
I lavori di restauro al Castello Estense sono iniziati, con l’intervento che riguarda il primo lato dell’edificio. La Provincia e il Comune di Ferrara hanno tenuto un incontro per discutere le modalità di esecuzione. La gara d’appalto, del valore di 12,8 milioni di euro, è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da una società veneziana. Restano da definire le operazioni previste per il periodo di Capodanno.
Incontro tra Provincia e Comune di Ferrara a seguito dell’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla veneziana Lares della gara da 12,8 milioni di euro per i lavori del Castello Estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Un confronto proficuo – è il commento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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