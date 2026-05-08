Lavori al Castello si comincia | il primo lato interessato e cosa ne sarà di Capodanno

I lavori di restauro al Castello Estense sono iniziati, con l’intervento che riguarda il primo lato dell’edificio. La Provincia e il Comune di Ferrara hanno tenuto un incontro per discutere le modalità di esecuzione. La gara d’appalto, del valore di 12,8 milioni di euro, è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da una società veneziana. Restano da definire le operazioni previste per il periodo di Capodanno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Incontro tra Provincia e Comune di Ferrara a seguito dell’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla veneziana Lares della gara da 12,8 milioni di euro per i lavori del Castello Estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Un confronto proficuo – è il commento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Fenice, Beatrice Venezi non dirigerà la "prima" né il Capodanno: cosa significaLa direttrice musicale che dovrebbe assumere l'incarico a ottobre 2026 tagliata fuori dagli eventi più importanti. La propaganda di regime non conosce limiti né di decenza né di colore politico: dopo sei anni si celebra, si festeggia “il primo malato di Covid”La propaganda di regime non conosce limiti né di decenza né di colore politico: dopo sei anni si celebra, si festeggia “il primo malato di Covid” e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il restauro del Castello. Al gruppo Lares di Venezia i lavori da 12,8 milioni; Provincia e Comune di Ferrara d’accordo sulla gestione del cantiere per i lavori del Castello Estense; Il castello di Settimo Vittone ospiterà un ristorante e un bed and breakfast: lavori conclusi tra un anno; I guardiani dell'acqua: al via il restauro della fontana dei leoni. Lavori al Castello Episcopio, il Comune di Grottaglie candida un progetto da 3 milioniDopo la firma del comodato d’uso trentennale del Castello Episcopio, il Comune di Grottaglie passa subito alla fase operativa e candida un progetto da 3 milioni di euro alla Regione Puglia per la valo ... grottaglieinrete.it Il restauro del Castello. Al gruppo Lares di Venezia i lavori da 12,8 milioniIl raggruppamento temporaneo di imprese si è aggiudicato la gara europea per gli interventi di riparazione e miglioramento strutturale del monumento. ilrestodelcarlino.it Via Macello Vecchio. Lavori finiti, ora il collaudo Un giardino lì dove c'erano baracche... - facebook.com facebook Oggi inizia la mia sospensione dalla Camera dei Deputati. Cinque giorni di lavori d’aula. Come altri 32 colleghi. Unico reato è quello di aver letto la costituzione in Parlamento. Per ricordare che è un luogo interdetto ai fascisti. Mah! x.com