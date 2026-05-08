Lavorgna Sannio Insieme | Trasporti e sanità priorità aree interne

Il segretario di Sannio Insieme ha commentato il dibattito sulla mobilità nelle aree interne, sottolineando l'importanza di intervenire sui trasporti e sulla sanità come priorità. Ha evidenziato la necessità di investimenti per migliorare i collegamenti e i servizi sanitari in zone meno popolate, senza proporre soluzioni specifiche o analisi approfondite. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulle sfide di sviluppo locale.

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“Accogliamo con interesse il dibattito lanciato da Pellegrino Mastella sul tema dei trasporti e delle infrastrutture nel Sannio. È giusto aprire una riflessione seria sulla mobilità, sui collegamenti ferroviari, sulle strade e sulla necessità di rompere l’isolamento delle aree interne. Tuttavia, riteniamo che questa sfida rischi di essere parziale e persino inutile se non si affronta prima la vera emergenza che sta svuotando il territorio: la Sanità”. Lo afferma Alfredo Lavorgna, Segretario di Sannio Insieme. “I cittadini del Sannio oggi non chiedono soltanto treni più veloci o autobus più efficienti. Chiedono soprattutto il diritto a curarsi senza dover affrontare viaggi della speranza, liste d’attesa interminabili e continui tagli ai servizi ospedalieri e territoriali.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Lavorgna (Sannio Insieme): “Trasporti e sanità priorità aree interne” Notizie correlate Trasporti, Pellegrino Mastella lancia ‘Officina delle Aree Interne’: “Il Sannio non chiede assistenza ma opportunità”Prende il via da Benevento il percorso di “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, il progetto di confronto... La Commissione parlamentare per le questioni regionali nel Sannio: priorità a trasporti e sanitàTempo di lettura: 4 minutiTrasporti, sanità, spopolamento, desertificazione delle aree interne: questi i temi del disagio acuto e delle pesanti...