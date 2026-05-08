Lavorgna Sannio Insieme Trasporti bene il confronto Ma senza Sanità non c’è futuro per le aree interne

Il rappresentante di un movimento politico ha commentato positivamente il dibattito avviato su temi relativi ai trasporti e alle infrastrutture nel Sannio, sottolineando l’importanza del confronto. Tuttavia, ha aggiunto che senza un miglioramento nel settore sanitario, le aree interne non potranno svilupparsi. La discussione riguarda le proposte di intervento e la pianificazione di progetti per migliorare le condizioni di mobilità e servizi pubblici in quella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Accogliamo con interesse il dibattito lanciato da Pellegrino Mastella sul tema dei trasporti e delle infrastrutture nel Sannio. È giusto aprire una riflessione seria sulla mobilità, sui collegamenti ferroviari, sulle strade e sulla necessità di rompere l’isolamento delle aree interne. Tuttavia, riteniamo che questa sfida rischi di essere parziale e persino inutile se non si affronta prima la vera emergenza che sta svuotando il territorio: la Sanità”. – Lo afferma Alfredo Lavorgna, Segretario di Sannio Insieme. “I cittadini del Sannio oggi non chiedono soltanto treni più veloci o autobus più efficienti. Chiedono soprattutto il diritto a curarsi senza dover affrontare viaggi della speranza, liste d’attesa interminabili e continui tagli ai servizi ospedalieri e territoriali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavorgna (Sannio Insieme) “Trasporti, bene il confronto. Ma senza Sanità non c’è futuro per le aree interne” Notizie correlate Lavorgna (Sannio Insieme): “Trasporti e sanità priorità aree interne”“Accogliamo con interesse il dibattito lanciato da Pellegrino Mastella sul tema dei trasporti e delle infrastrutture nel Sannio. Trasporti, Pellegrino Mastella lancia ‘Officina delle Aree Interne’: “Il Sannio non chiede assistenza ma opportunità”Prende il via da Benevento il percorso di “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, il progetto di confronto...