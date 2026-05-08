L' attacco | Totale assenza di servizi nei tre punti di ingresso alla città

Da padovaoggi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre punti di accesso alla città non dispongono di alcun servizio di accoglienza, un problema evidenziato dal candidato sindaco del centrosinistra. Secondo quanto riferito, nei tre ingressi principali, dove si concentra il passaggio di turisti e visitatori, manca ogni forma di assistenza o servizio dedicato. La questione viene sollevata come una criticità strutturale che potrebbe influire sul benessere e sulla gestione del flusso di visitatori.

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Tre punti di accesso, ma nessun servizio di accoglienza. Franco Ennio, candidato sindaco del centrosinistra a Monselice, punta il dito su un problema che considera strutturale: la totale assenza di servizi nei tre punti di ingresso alla città, quelli da cui il flusso turistico potrebbe generare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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