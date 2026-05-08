Tre punti di accesso alla città non dispongono di alcun servizio di accoglienza, un problema evidenziato dal candidato sindaco del centrosinistra. Secondo quanto riferito, nei tre ingressi principali, dove si concentra il passaggio di turisti e visitatori, manca ogni forma di assistenza o servizio dedicato. La questione viene sollevata come una criticità strutturale che potrebbe influire sul benessere e sulla gestione del flusso di visitatori.

Tre punti di accesso, ma nessun servizio di accoglienza. Franco Ennio, candidato sindaco del centrosinistra a Monselice, punta il dito su un problema che considera strutturale: la totale assenza di servizi nei tre punti di ingresso alla città, quelli da cui il flusso turistico potrebbe generare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Napoli, l’assenza di Lukaku complica i piani di Conte: tutto il peso dell’attacco su Hojlund! Tre i piani BCalciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.

Leggi anche: Sicurezza nei parchi della città, arrivano 11 nuovi punti di videosorveglianza

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: L'attacco: Totale assenza di servizi nei tre punti di ingresso alla città; GEOPOLITICA DEL POTERE: PERCHÉ L’ASSENZA DELLE DONNE È UN DEFICIT DI REALTÀ; Aree dog, l'attacco di Forza Italia: Anche i cani subiscono lo stato di abbandono della città; Occhio Milan, con la Champions ti giochi pure Goretzka.

La sua assenza ha pesato. Rrahmani annulla l'attacco della Cremonese: voti e pagelleUltime notizie calcio Napoli - Ritorno più che positivo quello di Amir Rrahmani. Il difensore è stato schierato ieri titolare da Antonio Conte e le risposte in campo sono state davvero ottime da parte ... msn.com

La totale assenza del padre dalla vita dei figli giustifica l’affido esclusivo dei minori alla madre. Tribunale di Bologna, sent. 17 febbraio 2026 A fondamento della decisione di affido esclusivo, consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso si dimostri contrario a facebook